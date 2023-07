Stiri pe aceeasi tema

- In urma autosesizarii DSVSA BN pe tema suspiciunii izbucnirii unui episod de toxiinfectie alimentara, la persoane care la data de 09.07.2023 au participat la un botez organizat in Caminul cultural Ragla, comuna Dumitrita si care, din informatiile publice ar fi consumat alimente provenite dintr-o unitate…

- Douazeci si doua de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, copii si persoane cu dizabilitati din judetul Brasov au fost sanctionate cu amenzi de peste 550.000 de lei de catre echipele de control ale Prefecturii. Comisii mixte, formate din reprezentanții ai 7 instituții abilitate,organizate prin…

- Restaurantul Ardeal, unde a fost pregatita mancarea servita la botezul de la Dumitrița, a fost inchis temporar de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Bistrița-Nasaud. In plus, au fost aplicate și doua amenzi in cuantum de 50.000 lei. „In urma apariției in spațiul public a unor informații referitoare la…

- Piscina acoperita din Sfantu Gheorghe va fi inchisa temporar pentru curatenie generala si dezinfectie, dar cetatenii pot frecventa strandul municipal, care va fi deschis pe toata durata verii, au anuntat reprezentantii SepsiRekreativ, care administreaza bazele de agrement din subordinea Primariei. Potrivit…

- Un fast-food din Satu Mare a fost sancționat cu o amenda de 10.000 de lei de catre Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Satu Mare, in urma unei serii de nereguli constatate in timpul unui control demarat ca urmare a unei sesizari. Fast-food-ul in cauza, Pizzeria Istanbul, aparținand…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a desfașurat o acțiune de control privind respectarea prevederilor legale in domeniu, la magazinul Penny din localitatea Chișineu... The post Supermarket-ul Penny din Chișineu Criș, amendat de Protecția Consumatorilor. Ce nereguli s-au…

- Un supermarket a primit o amenda de 70.000 de lei, in urma unui control fiind depistate fructe cu mucegai, rafturi murdare si paviment neigienizat, informeaza Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), miercuri, printr-un comunicat de presa.

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a plecat pe teren in județ pentru verificari la agenții economici. Pe data de 25 aprilie , o acțiune de control a vizat 7 operatori economici din Biled și 2 operatori economici din Șandra. In urma verificarilor intreprinse au fost constatate…