Comunităţi asiatice comemorează cele 230.000 de victime ale valului seismic din largul Insulei Sumatra Comunitati intregi din Asia au comemorat cele 230.000 de victime ale tsunami-ului din Oceanul Indian joi, cand s-au implinit 15 ani de la unul dintre cele mai mari dezastre la nivel mondial, informeaza Reuters.



Evenimente comemorative sunt programate sa aiba loc in provincia indoneziana Aceh, unde sate intregi au fost facute una cu pamantul si unde au murit inecati peste 125.000 de oameni. De atunci, zona a fost in mare parte reconstruita, cu circa 25.600 de cladiri rezidentiale, comerciale, guvernamentale si scoli construite in interiorul zonei de mare risc care a fost practic distrusa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

