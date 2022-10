A șaptea sesiune plenara din cadrul celui de-al 19-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez s-a desfașurat intre 9 și 12 octombrie la Beijing. In cadrul sedinței s-a dezbatut raportul de activitate prezentat de secretarul general al CC al PCC, Xi Jinping, in numele Biroului Politic al CC al PCC. In urma acestuia s-au adoptat […] Articolul Comunicatul celei de-a șaptea sesiuni plenare din cadrul celui de-al 19-lea CC al PCC apare prima data in Curierul National .