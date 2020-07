Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt mai joaca sigur pe 1 august, cu Viitorul. Ambele lor meciuri cu ”cainii”, unul reprogramat pe 23 iulie, din etapa a 4-a, și altul fixat pe 25 iulie, sunt in aer dupa cazurile de COVID-19 de la Dinamo. Finalul meciului de la Sibiu, de sambata, a gasit doi antrenori cu stari de spirit total…

- Liga 1 este in pericol sa se opreasca. Dinamo are șapte jucatori infectati cu COVID-19 si vrea sa nu se mai joace. Mircea Lucescu considera ca momentul reprezinta si o oportunitate de schimbare a sistemului competitional.„Trebuie neaparat alt mod de organizare. Am inceput sa construim si nu…

- Adrian Petre (22 de ani) a marcat in secunda 22 a meciului dintre FCSB și Dinamo. E cel mai rapid duel din istoria duelurilor directe dintre cele doua formații. FCSB a trimis o echipa apropiata de cea tip in fața rivalei Dinamo, in timp ce Mihalcea a folosit mai mulți tineri. Diferența de valoare s-a…

- In 2008, Ștefan Radu pleca de la Dinamo in capitala Italiei, la Lazio. Omul de afaceri Cristian Borcea, acționar al clubului Dinamo in acel moment, a facut dezvaluiri in exclusivitate la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO. Borcea a dezvaluit ca Lazio nu mai voia sa-l pastreze pe fundaș dupa primul…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a afirmat ca meciul de luni impotriva formatiei FC Hermannstadt va fi unul dificil contra unei echipe care si-a schimbat recent sntrenorul, dar care are jucatori experimentati, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a…

- Dinamo - Sepsi, partida programata la ora 17:00, este prima pentru ”caini” de la reluarea campionatului. Bucureștenii au ratat primele doua intalniri, cu Hermannstadt și Chindia, deoarece magazionerul echipei a fost depistat depistat pozitiv la testarea pentru coronavirus, iar jucatorii au trebuit sa…

- FC Dinamo a anuntat, joi, ca rezultatele celei de-a cincea testari facuta pentru depistarea coronavirusului sunt negative si ca jucatorii intra in cantonament la Saftica. Primul meci, dupa amanarea disputelor cu Chindia si Hermannstadt, va fi sambata, acasa, cu...

- Gazeta Sporturilor publica maine un super-interviu cu Mircea Lucescu. Este doar primul din cele 3 episoade pe care Gazeta le-a extras din 7 ore de discuții cu cel ce care a influențat direct sau indirect toate evenimentele importante din cea mai incinsa perioada a fotbalului romanesc. ...