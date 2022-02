Expoziție organizată la Viena de META Spațiu Timișoara

“Among the Thorns of the Desert. Our Eyes full of Dust” este expoziția care se va deschide la Viena pe 1 martie, la 12-14 Contemporary Viena, cu prezentarea unor lucrări semnate de artiștii Josépha Blanchet, Cosmin Haiaș, Mălina Ionescu, Andreea Medar și Silvia Moldovan. „Sufletul arde… [citeste mai departe]