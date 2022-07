Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa – Primaria Municipiului Alba Iulia implementeaza proiectul „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” – acronim „CityChangerCargoBike CCCB” Comunicat de presa Primaria Municipiului Alba Iulia implementeaza proiectul „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” – acronim…

- "Angajamentul nostru fata de noi, in primul rand si fata de Uniunea Europeana, este ca pana la 1 august sa avem in depozite 46 ", a spus Nicolae Ciuca Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat marti, 28 iunie, in localitatea Vadu, comuna Corbu, judetul…

- Comunicat finalizare proiect „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului Cugir” Finalizarea proiectului „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalului Orașenesc Cugir, cod SMIS…

- Comunicat de presa Data: Iunie 2022 COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL„SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, EXTINDERE SI ETAJARE DE LA P LA P+2, IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT, BAZIN ETANS VIDANJABIL, PLATFORMA PAVATA”, SMIS 115458 Numele…

- Zacamantul de gaze Groningen din Olanda este cel mai mare din Uniunea Europeana și unul dintre cele 10 cele mai mari din lume. Rezervele sale disponibile, aproximativ 500 de miliarde de metri cubi, sunt echivalente cu toate nevoile UE pentru un an. Este exact genul de resursa economica prețioasa care…

- S.C. INTERNAȚIONAL TYRES S.R.L., cu sediul in sat Slobozia Sucevei, comunaGranicești, nr. 2A, jud. Suceava a finalizat proiectul "ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ABORDARE INOVATIVA A PRODUCȚIEI LA SC INTERNAȚIONAL TYRES SRL", cod SMIS 114535, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare ...

- Finalizarea proiectului de eficiența energetica a Liceului teoretic "Alexei Mateevici" din orasul Soldanesti se planifica la sfirșitul anului 2022. Despre aceasta au discutat membrii Comitetului director local al proiectului, care s-au intrunit ieri, la Șoldanești, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md.…