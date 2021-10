COMUNICAT din partea Sindicatului Național al Garzii de Mediu Sindicatul Național al Garzii de Mediu considera ca prin nepunerea in aplicare a Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1006/29.06.2021 prin care se elimina inechitatile salariale din cadrul GNM, sunt afectate grav nu numai interesele angajaților instituției, dar și activitatea acestora in indeplinirea atribuțiilor de inspecție și control. Subliniem ca deși are o raspundere uriașa in ceea ce privește protejarea mediului, Garda Nationala de Mediu a ramas instituția cu cei mai prost platiți funcționari publici, in condițiile in care are responsabilitatea de a acționa non-stop impotriva… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

