- In vederea respectarii masurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID – 19 și in contextul H.G. 1050/2021, va informam ca activitatea de Relaționare cu Clienții a Companiei de Apa Buzau se va realiza in intervalul orar 08.00-16.00, exclusiv prin intermediul: numarului de telefon…

- Conducerea Companiei de Apa a decis sa nu mai permita accesul publicului in sediul de pe strada Spiru Haret, in contextul noilor masuri de protecție anti-COVID. Relația cu clienții se va realiza exclusiv telefonic sau online. „In vederea respectarii masurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei…

- Termoenergetica Bucuresti a anunțat, joi, ca in aceasta noapte incep probele pentru caldura, masura fiind decisa dupa ce meteorologii au anunțat temperaturi scazute pentru urmatoarele zile, se arata in comunicatul companiei. „Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, in cursul…

- Compania de Apa Oltenia SA este nevoita sa intrerupa alimentarea cu apa potabila in centrul Craiovei, in perimetrul cuprins intre strazile Unirii – Gheorghe Chițu – Corneliu Coposu – Unirii. Operatorul trebuie sa remedieze o avarie majora provocata de un agent economic, care executa o lucrare fara asistența…

- Luni, 13 septembrie, Compania de Apa S.A. Buzau a fost gazda vizitei unui grup de studenti olandezi si romani, vizita organizata de Ambasada Olandei in Romania impreuna cu Fundatia Wetskills, care are ca scop identificarea de solutii pentru problemele actuale ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare…

- Acceseaza http://www.cabuzau.ro/zona-interactiva/creeaza-cont/, creeaza-ți cont client și poți fi unul dintre caștigatori. Acordam lunar 3 premii in valoare de 100 lei utilizatorilor casnici care au contract direct cu Compania de Apa Buzau și care iși vor crea pentru prima data un cont de client in…