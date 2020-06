Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei a adoptat legea al carei inițiator este deputatul PNL de Alba, Florin Roman și care presupune ca ADR Centru și ITI Moții Țara de Piatra sa devina Autoritați de Management pilot in absorbția fondurilor europene, in perioada de alocare 2021-2027. Asta inseamna ca fondurile europene…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, la 10 iunie, Legea 354/2020, ce prevede o serie de modificari in ce privește fondurile europene nerambursabile, ce va avea efecte in viitorul cadru bugetar multianual 2021 – 2027. Conform unui comunicat emis de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parlamentul Romaniei a adoptat, la 10 iunie, o lege mai mult decat necesara – Legea 354/2020 – in perspectiva absorbției de fonduri europene in viitorul cadru bugetar multianual 2021 – 2027. Concret, legea transforma agențiile de dezvoltare regionala (ADR) in „Autoritați de Management” pentru programele…

- In urma aprobarii in 10.06.2020, de catre Camera Deputaților, a proiectului de Lege privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru va avea doua noi atribuții majore in procesul de dezvoltare a Regiunii Centru. Incepand cu perioada de programare…

- Modul de alocare a fondurilor europene se va schimba total. Regiunile vor putea decide singure, in functiile de propriile prioritati, modul de alocare a fondurilor europene primite. Aceasta, dupa ce ADR Vest devine Autoritate de Management. Legea de descentralizare a activitatii agentiilor de dezvoltare…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba implementeaza, in premiera in județul Alba, un proiect de tele-medicina pentru a veni in intampinarea nevoilor in special ale pacienților varstnici cu boli cronice, aflați in zone greu accesibile sau izolate din județ. Prima comuna inclusa in proiect este Bucium,…

- Prefectul Liviu Miroșeanu a avut, la Moinești, o intrevedere cu George Merlușca, președintele Patronatului Roman – filiala județeana Bacau. Discuțiile s-au concentrat pe masurile care pot fi luate pentru sprijinirea mediului de afaceri. In acest... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un studiu al publicației UrbanizeHub confirma faptul ca Municipiul Turda este pe locul 1 in Romania la atragerea fondurilor europene (sume contractate!), din categoria orașelor care nu sunt reședința de