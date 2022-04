Comuna Valea Stanciului, în forfota proiectelor Sarbatorile Pascale sunt așteptate in mare forfota in comuna Valea Stanciului, unde administrația locala se preocupa indeaproape de finalizarea unor proiecte de investiții importante și demararea altora noi.Primarul Ionel Ovidiu Gingioveanu anunța care este stadiul lucrarilor și ce urmeaza sa se realizeze in viitorul apropiat. Apa și canalizare pentru intreaga comuna Una dintre cele mai importante vești este ca primaria a reușit sa finalizeze proiectul de alimentare cu apa, care statea in așteptare de ani de zile. „Am finalizat alimentarea cu apa, un proiect foarte vechi, din 2007, pentru care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

