Comuna tulceana Izvoarele modernizeaza strazile in satul Alba. Cui a atribuit contractul de peste 2,84 de milioane de euro! (DOCUMENT)

- Informatiile privind atribuirea contractului au fost publicate in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza ca valoarea totala a acestuia este de 17.633.778,56 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 3,56 de milioane de euro, la cursul actual. Contractul a fost adjudecat de societatile…

- SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice cu privire la achizitia de servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de investitii "Upgrade balizaj luminos PDA dir.36". Valoarea totala a achizitiei este de 214.432,93 lei, contractul…

- Valoarea totala a contractului este de 35.220.606,24 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 7,13 milioane de euro, la cursul actual. "Obiectivul de investitie consta in principal in modernizarea sistemelor de balizaj aeroportuar sisteme de lumini, retele electrice, sistem de alimentare cu energie…

- Reabilitarea drumuri de interes local in localitatea Sinoie, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta in cadrul subprogramului lucrari in prima urgenta au revenit societatii Strabag SRL Valoarea totala a achizitiei este de 16.905.834.39 lei fara TVA In 2021 Strabag SRL a avut o cifra de afaceri de 956.509.449…

- Au inceput lucrarile pentru modernizarea a trei strazi din Targu Ocna, proiect finanțat 90% de Consiliul Județean Bacau, printr-o asociere cu autoritatea locala, cu o valoare estimata de 6,3 milioane lei. Investiția consta in amenajarea sistemului rutier, acostamente drum, acces la proprietați, podețe…

- Valoarea contractului este de 4.494.652,69 lei, ofertanti castigatori fiind firmele Omniasig Vienna Insurance Group SA si Asigurarea Romaneasca Asirom Vienna Insurance Group SA. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Asigurarea…

- Echipamente și software pentru digitalizarea activitații SC APA CTTA SA Alba: Investiție de peste 12.5 milioane de lei Echipamente și software pentru digitalizarea activitații SC APA CTTA SA Alba: Investiție de peste 12.5 milioane de lei In data de 20.02.2023 a fost aprobata cererea de finanțare a proiectului…

- Primaria Municipiului Tulcea a organizat o licitatie pentru achizitionarea de autobuze electrice pentru conditii de deal si statii de incarcare in cadrul proiectului "Modernizarea parcului auto de transport calatori din municipiul Tulcea prin achizitionarea de vehicule nepoluante pentru transportul…