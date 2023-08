Stiri pe aceeasi tema

- Șotanga se pregatește sa sarbatoreasca Ziua comunei, pe 5 august, se implinesc 596 de ani de la prima atestare documentara a comunei. Primarul și Consiliul Local al comunei Șotanga alaturi de sponsori au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul comunal de langa stadion, incepand cu ora 17:00. Despre…

- Manastirea Sfantul Ilie din satul cu același nume din comuna Șcheia a fost arhiplina astazi la sarbatoarea ctitorului. Ziua a inceput dimineața la ora 08.00 cu acatistul urmat de Sfanta Liturghie oficiata de un sobor de preoți in frunte cu protosinghelul Elisei, starețul Manastirii Sf.Ilie. La finalul…

- Comuna Razvad a imbracat straie de sarbatoare, dupa trei ani de pauza, in ciuda vremii capricioase, razvadenii s-au distrat pe cinste. Administrația locala condusa de edilul Emanuel Spataru a pregatit surprize pentru cei mici și un spectacol extraordinar de muzica populara și muzica ușoara. Nu au lipsit…

- Primaria comunei Niculești a comemorat ostașii cazuți pe campurile de lupta pentru apararea patriei, cu ocazia Zilei Eroilor și Inalțarii Domnului. La momentul Eroilor din comuna, edilul Dorinel Soare alaturi de elevi, profesori, consilieri locali și preoții a participat la slujba religioasa dupa care…

- Duminica, 21 mai, Ziua comunei Corbii Mari, cu mic, cu mare sunteți așteptați la marele eveniment , un moment de sarbatoare pregatit de administrația locala The post Duminica, 21 mai, Ziua comunei Corbii Mari, cu mic, cu mare sunteți așteptați la marele eveniment first appeared on Partener TV .

- Primarul comunei Razvad, Emanuel Spataru a primit vizita Inaltpreasfințitului Mitropolit Nifon, Arhiepiscop al Targoviștei, au facut impreuna o vizita de lucru atat la Parohia Bisericii Razvadul de Sus, cat și la Parohia Razvadul de Jos, unde primaria finanțeaza construcția unor “Capele Mortuare”, de…

- De astazi, locuitorii comunei Produlești beneficiaza de un Centru medical ultramodern, investiția a fost realizata prin PJDL, un program județean inițiat de președinte CJ, Corneliu Ștefan. Centrul medical a fost inaugurat de primarul comunei Produlești, George Georgescu alaturi de președintele CJ,…