Cetațenii comunei Salcioara, pot sa se branșare la rețeaua de apa cu o firma autorizata,NU TREBUIE SA SEMNEZE O LISTA The post Cetațenii comunei Salcioara, pot sa se branșare la rețeaua de apa cu o firma autorizata,NU TREBUIE SA SEMNEZE O LISTA first appeared on Partener TV .