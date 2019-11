Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa 11 Noiembrie 2019 CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILA TURISTICA LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul in Municipiul Galați, Str. Saturn Nr. 10, Bloc B2, Ap. 52, județul Galați deruleaza, incepand cu…

- Municipiul București anunța inceperea implementarii proiectului “Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara pana in dreptul intrarii in benzinaria OMV”, Cod SMIS 123508. Pentru acest proiect Municipiul București, in calitate de beneficiar,…

- AMBRO S.A., cu sediul in Suceava, Calea Unirii nr. 24, deruleaza, incepand cu data de 01.08.2018, proiectul „Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de inalta eficienta„ cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinantat din Fondul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 a publicat astazi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi,…

- SC WHITE KISS SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, Nr. 2, Spatiu comercial –Etaj, Bl. D4A, Județul Dolj, anunta incheierea proiectului „DEZVOLTAREA WHITE KISS SRL PRIN ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE” cod SMIS 113247, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Ovidiu, in calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltarii Regionale siAdministratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare RegionalaSud Est, in calitate de Organism Intermediar au semnat in data de 01.07.2019 contractul…

- MEDIMAGES S.R.L. anunța finalizarea activitaților proiectului de investiții intitulat “Creșterea competitivitații Medimages SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale” (cod SMIS 110504), pe care l-a implementat in cadrul REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, in baza contractului…

- 17 tramvaie, cu lungimea de 25 metri, care vor deservi rutele de transport public din municipiul Craiova (ruta 100 - 10 tramvaie, ruta 101 - 3 tramvaie si ruta 102 - 4 tramvaie), vor fi achizitionate cu fonduri europene asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul…