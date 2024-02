Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a semnat marți contractul de finanțare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa in satele Braiești, Baișești, Cornu Luncii și Sasca Noua. Contractul are o valoare de 14 milioane de lei și a fost semnat la Ministerul Dezvoltarii de primarul Gheorghe ...

- Ministerul Finanțelor a inițiat o noua schema de ajutor de stat in valoare totala de 2,25 miliarde lei, bani alocați pentru investiții in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați pentru investiții inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice,…

- Potrivit ministerului Dezvoltarii, contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere, infiintarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare menajera, a statiilor de pompare si a statiilor…

- Solicitarea transportatorilor și fermierilor – aflați in cea de a șaptea zi de proteste – de a organiza un protest in Piața Victoriei a fost respinsa. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a facut acest anunț pe Facebook . El a explicat ca transportatorii și fermierii cerusera ocuparea integrala…

- 50 de utilaje agricole s-au indreptat astazi pe drumul național 7, spre Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, scopul acestui protest organizat de agricultorii... The post 50 de utilaje agricole au marșaluit spre vama Nadlac. Agricultorii au protestat din cauza disperarii appeared first on Special…

- AFIR anunta epuizarea fondurilor disponibile pentru interventia DR 27 Crearea modernizarea infrastructurii de acces agricola si DR 28 Crearea modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural din cadrul Planului Strategic pentru PS PAC 2027.Astfel, in perioada 2 noiembrie ndash; 5 ianuarie…

- Inca trei tramvaie noi de tipul Civitas au fost puse astazi pe linii, inlocuind alte vagoane vechi din parcul Companiei de Transport Public (CTP) Arad.... The post Inca 3 tramvaie noi Civitas, puse pe linii in municipiu. Razboiul din Ucraina afecteaza insa modernizarea liniei de la Fat Frumos appeared…

- Tinerii care au incercat sa dea foc unei case din Șofronea in timp ce in interiorul acesteia se afla o familie cu doi copii minori... The post Tinerii care au incercat sa incendieze o casa la Șofronea, judecați pentru tentativa la omor calificat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…