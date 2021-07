Stiri pe aceeasi tema

- Luni 07.06.2021 a avut loc un eveniment semnificativ organizat de Asociația „Filantropia Ortodoxa Alba Iulia”, la care au participat cadre didactice, oficialitați județene și locale, clerici, precum și specialiști (psihologi, educatori și asistenți sociali) din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxa…

- PNRR prevede alocarea a 3,6 miliarde de euro pentru Romania Educata, printre reforme fiind incluse dezvoltarea unui sistem de educatie timpurie incluziv si de calitate, bacalaureat reformat, iar ca investitii 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor, 75.000 de sali de clasa dotate cu…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRLNumele beneficiarului: PARDOSELI DESIGN SRL Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea si dezvoltarea activitatii firmei PARDOSELI DESIGN SRL prin achizitionarea unor utilaje moderne,…

- Titlul proiectului: ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI N&T AUTOSERV SRL Numele beneficiarului: SC N&T AUTOSERV SRL Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei prin diversificarea gamei de servicii oferite. Obiectivele specifice ale proiectului:…

- Avand in vedere faptul ca nici in cea de-a doua ședința de Consiliu Local nu s-a votat bugetul Iașului, primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj intregii comunitați. Stimați consilieri locali ai Municipiului Iași, Dragi ieșeni, Dupa doua runde intense și lungi de negocieri in plenul Consiliului Local…

- Din 17 mai, Direcția Județeana de Tineret și Sport Argeș da startul proiectelor de tineret, finanțate din fondurile MTS. Sunteți așteptați sa va alaturați activitaților DJTS sau sa veniți cu propuneri de activitați. Prioritațile acestui an sunt: – Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați…

- Presedintele american Joe Biden a evocat marile oportunitati economice pe care le creeaza lupta impotriva schimbarilor climatice, in a doua zi a summitului privind clima organizat online de Washington, relateaza dpa. Potrivit lui Biden, combaterea crizei climatice poate genera milioane…

- Unul dintre obiectivele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș in anul 2021 este creșterea numarului de copii adoptați, ”pentru a oferi acestora șansa de a crește in siguranța și dragostea unei familii”, se arata intr-un raport al instituției. De asemenea, se doreșete…