Comuna Ciorogârla de lângă București intră în carantină în următoarele două săptămâni Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina zonala, in urma emiterii Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat. Propunerea privind carantinarea comunei Ciorogarla a fost adoptata prin Hotararea CJSU Ilfov nr. 41/12.11.2020, desfasurata in urma evaluarii riscului raspandirii virusului SARS-CoV-2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ciorogarla, de langa Bucuresti, intra in carantina pentru urmatoarele doua saptamani. Masura este aplicabila de vineri seara, de la ora 20.00 si vizeaza si satul Darvari, conform unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Potrivit Comunicatului de presa Nr. 296 din 07.11.2020, al Prefecturii Constanta, Orasul Ovidiu intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile.aIncepand din aceasta seara, de la ora 20:00, orasul Ovidiu intra in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Miercuri seara, premierul Ludovic Orban a avut o ședința operativa cu reprezentanții instituțiilor implicate in gestionarea pandemiei de coronavirus. La ședința au participat reprezentanți ai Ministerului Sanatații, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgența și ai…

- Comitetul pentru Situații de Urgența se reunește astazi, inaintea ședinței de guvern programata la ora 19:00, pentru a decide noi restricții și masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. ANI: Un fost politist nu poate justifica o avere de 141.000 de euro, un altul e incompatibil…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa o discuție cu INSP, ca evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. "Trebuie sa recunosc, sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am…

- Guvernul aproba luni hotararea privind prelungirea starii de alerta incepand cu 15 septembrie, stabilind mai multe masuri in privinta procesului de votare din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale si a demonstratiilor in limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de…

- București: 38 de indieni care lucreaza la un șantier, infectați cu Covid 38 de muncitori originari din India care lucrau pe un șantier de construcții imobiliare din capitala în sectorul 4 au fost infectați cu noul coronavirus. Pe șantier lucreaza peste 200 de angajați, care au fost deja…