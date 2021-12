Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii sunt in plina desfasurare miercuri in estul landului Saxonia, din Germania in cadrul unei anchete de amploare privind un complot pentru uciderea prim-ministrului landului, Michael Kretschmer, de catre antivaccinisti, relateaza Reuters.

- Germania se pregateste sa ordone angajatorilor sa ofere posibilitatea muncii de acasa, in incercarea de a ține sub control creșterea ingrijoratoare a numarului de infectari, potrivit unui proiect de lege consultat duminica de AFP, relateaza Agerpres . Germania a ridicat la inceputul lui iulie regula…

- Reintroducerea regulii privind telemunca, regula ce a fost ridicata la inceputul lui iulie, intervine pe fondul unei resurgentei ingrijoratoare a epidemiei in Germania.Numarul de contaminari si de decese asociate COVID-19 a crescut considerabil de la mijlocul lui octombrie, in conditiile in care in…

- Premierul celui mai populat land din Germania, Renania de Nord-Westfalia, s-a pronuntat impotriva vaccinarii obligatorii, in contextul in care tara se confrunta cu o crestere a numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA. In fiecare zi, cateva mii de persoane se vaccineaza pentru prima data,…

- Germania a restituit vineri Mexicului si Guatemalei mai multe obiecte si sculpturi mayase care au fost ingropate in 2007 de un barbat intr-o pivnita, inainte de a fi descoperite de politie anul trecut, relateaza AFP. Cele 13 piese, a caror autenticitate a fost certificata, constau in figurine,…

- Fostul sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca „furnalele metropolei lucreaza in draci”, iar „plamanii nostri sunt obositi de poluare, gata pregatiti pentru comorbiditate”. „Fer da București! Imi cer scuze fata de bucureșteni pentru ca nu am putut sa fac…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Inmulțirea “exploziva” a presupușilor refugiați pe așa-numita “ruta Belarus” determina Sindicatul Poliției Federale sa ceara guvernului activarea de urgența a controalelor la frontiera germano-poloneza, iar pe liderul landului Saxonia, creștin-democratul Michael…