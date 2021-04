Stiri pe aceeasi tema

- Lamaia Stanescu, complicea atacatoarei Mirelei Vaida, este din nou in libertate. Fara niciun resentiment, femeia a declarat ca pregatește un nou atac asupra prezentatoarei de la Acces Direct. Iata ce a avut aceasta de spus.

- Saptamana trecuta, in prime-time, Mirela Vaida avea sa traiasca o drama in direct. Informațiile din acest caz spun ca femeia, cu probleme psihice, ar fi fost ajutata. Agresoarea ar fi știut clar pe unde sa intre in platoul ”Acces Direct”. Momentul intrarii pe acea ușa separata a fost surprins și pe…

- Mirela Vaida a fost atacata de o femeie in data de 19 martie, in platoul emisiunii ”Acces Direct”. Agresoarea a aruncat in direcția ei cu un bolovan. Aceasta a fost imobilizata de un cameraman, apoi predata Poliției, care a venit imediat la fața locului. Tot de acolo vin și noi detalii, dezvaluite de…

- Mirela Vaida a oferit primele declarații dupa ce a ieșit de la Secția de Poliție 4, unde a depus o plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a marturisit ca in timp ce povestea autoritaților tot ce s-a intamplat in timpul emisiunii Acces Direct, ea a retrait toate acele clipe de coșmar.

- Zi de mare veselie pentru Mirela Vaida! Ce eveniment important s-a intamplat astazi in viața prezentatoarei de la Acces Direct? A impartașit imaginile cu fanii de pe rețelele de socializare!