- Oamenii de culoare au mai mult de patru ori mai multe șanse sa moara din cauza Covid-19 decat albii, potrivit cifrelor oficiale stricte care expun o diferența dramatica in impactul pandemiei coronavirusului in Anglia și Țara Galilor, scrie The Guardian. Cifrele oficiale arata ca uriașa diferența nu…

- Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa…

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Intr-un interviu, exclusiv pentru The Guardian, Christian Drosten recunoaște ca se teme de un al doilea val mortal al virusului. El explica de ce Angela Merkel are un avantaj fața de alți lideri mondiali – și de ce „paradoxul prevenției” il ține treaz noaptea. Expertul este convins ca supravegherea…

- Medicii din New York care trateaza pacienti diagnosticati cu COVID-19 au observat tot mai des aparitia unui alt simptom al bolii, pe langa febra, tuse si respiratie ingreunata: unii dintre pacienti sunt afectati de o stare de confuzie importanta, care ii face sa nu mai stie unde se afla si nici in ce…

- China a dat publicitații, pentru prima oara, o situație a persoanelor depistate pozitiv pentru coronavirus, fara sa aiba simptome, dezvaluind ca cei care raman fara simptome pe parcursul infecției sunt majoritari, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax. Din 6.764 de persoane testate pozitiv fara a prezenta…

- New York a inregistrat, joi, recordul de decese cauzate de coronavirus pentru o a treia zi la rand. Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat in cadrul conferinței sale zilnice, ca 799 de locuitori au murit din cauza virusului, ceea ce a crescut numarul total de decese ale statului la 7.067, scrie The Guardian.…