Complexul Energetic Hunedoara va primi ajutor financiar de la guvern

- Guvernul va adopta joi doua acte normative prin care va crește salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei și a salariului minim din construcții de la 4.000 de lei la 4.500 de lei, a anunțat miercuri premierul Marcel Ciolacu.

- Guvernul anunța lansarea unui nou pachet de ajutor financiar pentru populația - ”Spor pentru Moldova”. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Dorin Recean in cadrul unui briefing de presa. ”Guvernul este alaturi de cetațeni in timpurile acestea grele. Avem sa ne confruntam in continuare cu dificultați…

- Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD și PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare creștere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunța ca va ataca la CCR legea PSD-PNL de creștere a taxelor. „Acum, in anul de grație 2023, guvernul Iohannis-Ciolacu vine din nou sa creasca taxele,…

- Seismul din Maroc a afectat 2.930 de sate din regiunile inalte ale Muntilor Atlas, cu o populatie totala de 2,8 milioane de persoane, a anuntat vineri ministrul responsabil cu bugetul din aceasta tara, informeaza Reuters.

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se va proceda și la o descentralizare a instituțiilor de stat, dar și la o desființare a instituțiilor cu rol similar. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani,…

- CEO OMV Alfred Stern se va intalni, luni, la Palatul Victoria cu premierul Marcel Ciolacu. Vor lua parte la discutii presedintele PNL, Nicolae Ciuca si vicepremierul Marian Neacsu. Intalnirea vine in plin scandal privind refuzul Austriei a de susține intrarea Romaniei in Schengen.Guvernul anunta…

- Liberalul Florin Cițu a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu pentru ca a gestionat greșit banii din PNRR. In replica, Ciolacu amintește de „prostia unui accident care a fost prim-ministru”. ”Ciolacu a TAIAT 2 miliarde de euro din PNRR deși putea sa negocieze cu Comisia Europeana sa nu-i taie. Este…

- Fermierii micro și mici, afectați de crizele anului 2022, vor fi ajutați de Guvern pentru a preveni insolvabilitatea acestora. In acest sens, Cabinetul de miniștri a alocat 200 milioane de lei - bani care vor fi distribuiți prin intermediul Agenției pentru Intervenție și Plați in Agricultura, dupa colectarea…