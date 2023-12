Stiri pe aceeasi tema

- CU INTARZIERE… Primaria Vaslui se digitalizeaza cu viteza luminii, dar și cu sprijinul financiar insemnat al Uniunii Europene. Cea mai recenta etapa pe scara evoluției digitale a fost bifata vineri, cand instituția condusa de Vasile Paval a finalizat proiectul “Sistem Integrat de e-Administrație, etapa…

- CARE PE CARE… CSM Vaslui este foarte aproape de a reuși o performanța unica in istoria echipei finanțate de Primaria Vaslui, calificarea in play-off. Inca din primul sezon in Liga 3, echipa condusa de Adi Racovița și Gabriel Craciun se lupta pentru primele locuri ale clasamentului. In etapa a 13-a a…

- CONDOLEANȚE… Este doliu in comunitatea negreșteana. Radu Moroșanu, fostul viceprimar al orașului, a incetat din viața. Anunțul a fost facut astazi pe pagina de Facebook a primariei: „Primaria orașului Negrești este profund intristata sa anunțe trecerea la cele veșnice a unuia dintre foștii noștri viceprimari,…

- CAMPION… Romania a obținut o performanța uriașa la Campionatul Mondial de Minifotbal, acolo unde a cucerit titlul in premiera. Vasluianul Vladuț Mocanu, unul dintre eroii Romaniei la Mondialul din Emiratele Arabe Unite, cu 4 goluri marcate, a primit o distincție de merit din partea primarului Vasile…

- FINANȚARE… Chiar daca Spitalul Județean Vaslui este unitatea medicala aflata in subordinea Consiliului Județean, ieri, consilierii locali ai municipiul Vaslui au aprobat suma de 480.000 de lei necesara unor lucrari de reparații in spital, dupa ce la inceputul anului au solicitat alți bani pentru schimbarea…

- UPDATE 2: Pompierii au stabilit cauza care ar fi stat la baza incendiului de la „Podgoriile Hușilor”. Un scurtcircuit electric ar fi, se pare, pricina focului devastator. „Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un conductor electric deteriorat”, au anunțat…

- DRAMATIC… In aceasta dimineața, „Podgoriile Hușilor”, restaurantul simbol al orașului, a fost cuprins de un incendiu cumplit. Pompierii au intervenit destul de repede, insa focul violent a parut sa nu aiba stavila, așa ca s-a intețit in toata cladirea. Valvataia s-a declanșat in jurul orelor 5:00, spun…

- RESPINS…Vestile rele vin una dupa alta pentru cei 11 inculpati din dosarul de viol al Bratienilor de la Barlad. Tertipurile avocatesti nu reusesc sa amane sentinta, asa cum si-ar dori inculpatii. Astfel, ieri, magistratii Curtii de Apel Iasi au respins exceptiile invocate de acestia privind trimiterea…