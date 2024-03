Stiri pe aceeasi tema

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…

- Cel mai bun raspuns pentru intrebarea din titlu este ca aici ne-am nascut noi, vasluienii. Și daca acest fapt nu este destul de convingator, nu știu ce altceva v-ar putea convinge. Dar, pentru necredincioșii pesimiști, mai am cateva argumente imbatabile: Saptamana trecuta s-a intamplat in județul Vaslui,…

- SUCCES… CSM Vaslui a caștigat duelul cu CSM București, scor 24-20 (13-9), din etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni au o serie excelenta in 2024, au obținut a treia victorie din patru meciuri și au scapat de ultima poziție in clasamentul primei ligi. Din start și pana la final, baieții…

- CONDOLEANTE…De 34 de ani traim in noul capitalism, insa stralucirea vremurilor din epoca de aur a comunismului inca nu se stinge. Incet, incet, cu disparitia oamenilor care l-au construit, aceste vremuri apun, dar vor ramane in istorie ca o dovada ca Romania poate fi oricand cea mai puternica tara din…

- TEST… In primul joc de verificare al anului, desfașurat ieri, in deplasare, CSM Vaslui a intalnit pe HC Buzau. S-au jucat trei reprize, iar CSM Vaslui a caștigat cu 31-30 dupa primele doua reprize. S-a mai jucat o repriza de 20 de minute, insa nu s-a mai ținut scorul. Pe 26 și 27 ianuarie, Vasluiul…

- NEMULȚUMIȚI… Fermierii și transportatorii din județul Vaslui se alatura, intr-un numar din ce in ce mai mare, protestelor din țara. Marți dimineața, sute de fermieri din zona Vaslui-Barlad au pornit cu utilajele pe Drumul European 581, de la Crasna spre Roșiești, apoi spre Tarzii, circuland cu 30-40…

- CU STIL… Trei minori terorizeaza Vasluiul. Sparg magazine, locuințe sau biserici, polițiștii ii prind, dar procurorii ii lasa liberi. Odata reajunși in strada, aceștia lovesc din nou, ba chiar uneori și cu stil. Așa au facut in dimineața zilei acesteia, cand au spart Piața Vidin, au intrat in patru…

- BUNI DE PLATA… Consiliul Local Vaslui a aprobat, in aceasta saptamana, alocarea sumei de 570.000 de lei din bugetul municipiului Vaslui pentru finalizarea unui proiect care trebuia sa se implementeze cu fonduri europene. Cu acești bani vor fi cumparați stalpii și lampile de iluminat din noul parc pentru…