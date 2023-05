Stiri pe aceeasi tema

- „Circa 48% dintre companii (companiile cu active de peste un milion de euro – n.r.) se afla in zona de dificultate, adica in zona fie de insolventa iminenta, fie zona de companii restructurabile, le numim noi, companii care se confrunta cu anumite dificultati dar inca se afla pe un trend pozitiv. Un…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, despre programul Casa Verde, ca a asumat ca la nivelul Guvernului practic sa se dubleze fondurile alocate pentru aceste programe, iar aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice, numarul de beneficiari urcand pana…

- Iesenii care vor sa isi incerce norocul la loto sunt tot mai revoltati de faptul ca trebuie sa mearga cu buletinul dupa ei atunci cand vor sa cumpere bilete. O lege care a fost adoptata la mijlocul lunii trecute ii obliga pe organizatorii de jocuri de noroc, inclusiv Posta Romana, sa ceara oamenilor…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede ca apartinatorii, mostenitorii, rudele pot avea acces la datele medicale ale unui pacient care a decedat, in situatia in care acesta nu si-a exprimat in timpul vietii o dorinta contrara si consemnata in scris. Fii la curent…

- Contributiile fiscale totale platite de catre sectorul de petrol si gaze la bugetul consolidat au fost in prima jumatate a anului trecut de 21,5 miliarde lei, reprezentand 9,7% din veniturile totale ale statului, conform unui studiu publicat de Federatia Patronala Petrol si Gaze. In intreg anul 2021,…

- 39 de școli, sali de sport sau laboratoare școlare sunt incadrate in clasa de risc seismic I, potrivit unui comunicat al Guvernului, care precizeaza ca unitatile de invatamant care prezinta risc crescut de prabusire in caz de cutremur vor intra cu prioritate intr-un proces de consolidare si reabilitare,…

- Comisia de buget-finante a Senatului a amanat, marti, pentru a doua oara, acordarea unui aviz proiectului de lege al Guvernului care vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu, jalon inclus in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Presedintele Comisiei, senatorul…

- “Datele publicate astazi de INS, care confirma una dintre cele mai mari cresteri economice la nivel european pentru tara noastra, 4,8 la suta, adica aproape 50 de miliarde de euro in plus, ne arata ca am reusit, impreuna, prin dialog, nu doar sa evitam recesiunea, dar chiar sa si performam”, a declarat…