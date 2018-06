Stiri pe aceeasi tema

- Nicio firma din Arges, nici macar Dacia, nu intra in topul national al salariilor. ING Romania, HP Inc, EY Romania, Microsoft Romania, Honeywell Romania, Lidl si Orange sunt companiile care ofera cele mai bune ...

- Tinerii care ies din sistemul de protecție speciala, cat și mamele din centrele maternale, ar putea beneficia timp de trei luni de o indemnizație egala cu valoarea salariului minim brut pe țara, in valoare de 1.900 de lei, potrivit unui proiect de lege depus de mai mulți parlamentari la Senat, informeaza…

- Procentul de achitari al dosarelor trimise in judecata de Direcția Naționala Anticorupție este uriaș, in comparație cu cel inregistrat in cauzele de corupție din Franța, țara care a inspirat sistemul de drept de la noi. Jurnalista Sorina Matei a dezvaluit, vineri seara, la B1Tv, un document oficial…

- Societatea de Investiții Financiare Tradeville a publicat marți un raport despre evoluția instituțiilor financiare non-bancare (IFN) listate pe bursa – Bursa de Valori București (BVB, compania care administreaza bursa, ea insași listata), BRK Financial Group și Transilvania Broker de Asigurare. Principalele…

- Nu mai puțin de 1.013 romani infectați cu Virusul Hepatitic C (VHC) au fost diagnosticați in cadrul campaniei inițiate, pe 15 ianuarie, de Asociația “Echitate in Sanatate”, derulata in șase spitale din București și Ploiești, dar și in Spitalul Județean Ilfov. In campanie, au fost testate gratuit 16.964…

- Firma fondata de Sebastian Ghița, Asesoft International SA, din Ploiesti, a intrat in procedura de faliment, in ciuda interdicției impuse de DNA Ploiești. Asesoft International a intrat in insolventa pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze Transas Marine International AB, care a invocat o creanta…