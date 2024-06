Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, cunoscut sub porecla de Maru, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat, dupa ce a spart farmacia Spitalului Floreasca. Sentința, pronunțata pe 20 mai 2024, nu este definitiva și poate fi atacata cu apel in termen de 10…

- Vlad Pascu a vorbit pentru prima oara din spatele gratiilor Sursa articolului: Vlad Pascu a vorbit pentru prima data din spatele gratiilor. Tanarul se victimizeaza: „Distrus, ce pot sa zic, și psihic am o gramada de remușcari" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Scene șocante au avut loc intr-o benzinarie din Franța. Un roman care lucra acolo ca șofer a vrut sa rapeasca un copil. Baiețelul are cinci ani și jumatate și se afla impreuna cu bunica și fratele lui mai mare, atunci cand barbatul a incercat sa se apropie de el și sa il convinga sa plece impreuna.

- Fostul internațional Danuț Lupu (57 de ani) a fost eliberat din inchisoare miercuri, 3 aprilie. El a primit o condamnare de 7 luni și 10 zile la inceputul lunii octombrie 2023 pentru ca a condus fara a deține un permis de conducere.Dupa ce a stat 5 luni in spatele gratiilor, Danuț Lupu a primit acordul…

- Magistrații de la Tribunalul București au decis! Marcel Șerbuc, barbatul care și-a ucis fiica vitrega in varsta de 12 ani cu sange rece, iar apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit in lada unei canapele, a fost condamnat la inchisoare. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- Chiar in ziua in care celebrul fotbalist de la Bracelona Dani Alves a fost eliberat condiționat din inchisoare, o alta legenda a fotbalului brazilian a primit o condamnare de noua ani de inchisoare pentru viol. Iata despre ce sportiv de performanța este vorba de aceasta data!

- Barbatul care l-a jefuit pe Dan Nicorescu de jumatate de milion de euro a fost condamnat la inchisoare. Cați ani iși va petrece in spatele gratiilor, dar și ce bunuri de valoare a furat din locuința milionarului.

- Un caz șocant a devenit viral pe rețelele de socializare in ultimele zile, pe masura ce detaliile despre uciderea brutala a unei pisici au ieșit la iveala. Un barbat dintr-un oraș din Istanbul a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a omorat cu sange rece un motan pe nume Eros. Internauții au cerut…