- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

- Rusia a exportat in aprilie mai mult petrol decat in orice alta luna de la invazia sa in Ucraina anul trecut, aproape 80% din livrari fiind direcționate catre China și India, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Creșterea livrarilor reflecta succesul producatorilor ruși in gasirea de noi…

- Daca infecția cu virusul Sars-CoV-2 care a rapus aproape 3% dintre persoanele infectate este o palma peste obraz, atunci noua pandemie va fi un pumn in fața, transmite Raed Arafat.Presiunea pe sistemul sanitar va fi și mai uriașa ca cea din primele valuri ale pandemiei de Covid-19. Soluția este cooperarea…

- India va deveni cea mai populata țara din lume pana la jumatatea acestui an, arata datele publicate de Națiunile Unite. Ea va depași China la numarul de locuitori. Populația Indiei este de așteptat sa ajunga la 1,4286 miliarde – cu 2,9 milioane mai mult decat vecina sa, cu 1,4257 miliarde. Națiunile…

- In luna martie, India a inlocuit China ca principala piața de export a Rusiei in Asia, arata datele Agenției Internaționale pentru Energie, citate de The Moscow Times . Exporturile rusești de petrol au crescut in martie la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani, in pofida sancțiunilor occidentale,…

- Clubul englez de fotbal Chelsea a raportat pierderi de 121,3 milioane de lire sterline in anul financiar 2021/2022, desi cifra sa de afaceri a crescut la 481,3 milioane de lire, comparativ cu 434,9 milioane in exercitiul financiar anterior, transmite Reuters. Fostul patron rus Roman Abramovici a scos…

- OPEC si-a revizuit in crestere prognoza privind cresterea cererii de petrol din China in 2023, ca urmare a relaxarii restrictiilor legate de Covid-19 din tara, dar a lasat neschimbata estimarea la nivel global, invocand potentiale riscuri de incetinire a cresterii economice mondiale, transmite Reuters,…