Compania ucraineană de stat Naftogaz nu a reuşit un acord cu creditorii pentru restructurarea datoriilor sale Scrisoarea de respingere a fost trimisa in numele unui grup format din peste 10 investitori care detin in mod colectiv cu mult peste 50% din obligatiunile din 2022 ale companiei si aproape 20% din obligatiunile cuy maturitate in 2026, a spus Naftogaz. Naftogaz a adaugat ca creditorii doresc ca compania sa se angajeze in negocieri de fond. Compania a prezentat luna trecuta o oferta imbunatatita. Principalele imbunatatiri au inclus oferta de a plati 5% din obligatiunile sale deja implicite din 2022 si o plata a ”cuponului” restant, care, impreuna, s-ar ridica la aproximativ 30 de milioane de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

