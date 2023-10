Stiri pe aceeasi tema

- TAROM a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca incepand din 12 octombrie suspenda temporar cursa regulata București – Tel Aviv și va continua sa opereze cursele speciale, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. „Operarea pe Tel-Aviv continua numai in regim special, in colaborare cu MAE.…

- Astazi in cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a avut loc o noua ședința a Celulei de Criza, cu scopul de a evalua situația de securitate din Israel, noteaza Noi.md. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, intr-un comunicat de presa a adus la cunoștința…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, potrivit News.ro.„In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel…

- Astazi dimineața, la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a avut loc o ședința a Celulei de Criza pentru a analiza situația de securitate din Israel. In urma ședinței, MAEIE a venit cu urmatoarele anunțuri: {{707426}}1. Ambasada Republicii Moldova din Israel funcționeaza in regim alert,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca gestioneaza situatia unui grup de 92 de romani care au ajuns din Israel in Iordania si ca se fac demersuri pentru a se gasi modalitati de repatriere a lor, prin curse aeriene operate de diferite companii.”In contextul escaladarii situatiei de securitate…