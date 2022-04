Stiri pe aceeasi tema

- Acționarii Hidrolectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, controlat de statul roman prin Ministerul Energiei, au aprobat listarea la bursa a companiei, prin vanzarea de acțiuni de catre Fondul Proprietatea, acționarul minoritar. Listarea se va face la Bursa de Valori București,…

- Acționarii Hidroelectrica au aprobat astazi, prin Hotararea AGEA nr. 3, declanșarea admiterii la tranzacționare (“Listarea”) a acțiunilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a unei oferte publice secundare avand drept obiect actiuni ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica…

- Piata de capital din Romania a crescut, in cei doi ani de pandemie, cu 55% prin prima indicelui BET-TR, care include si dividendele, si cu 39% luand in calcul indicele BET, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In 2021, Norofert a inregistrat o cifra de afaceri de 51,5 milioane de lei, in crestere cu 107% fata de 2020 si un profit net de 8,2 milioane de lei, cu 63% mai mult comparativ cu anul anterior. Pentru anul 2022, conform bugetului de venituri si cheltuieli, compania estimeaza o cifra de afaceri de 67,5…

- 17 premii au fost acordate companiilor prezente la bursa, intermediarilor, administratorilor de fonduri și de pensii, pentru performanțele pe care le-au inregistrat pe parcursul anului bursier 2021. Piața de capital din Romania a consemnat in 2021 unul dintre cei mai buni ani din istorie și a inregistrat…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat in 2011 de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, a devenit actionar majoritar al societatii Bucur Obor, prin intermediul BO Retail Invest S.R.L, pentru o suma de aproape 65 de milioane de lei. In noiembrie 2021, cu ajutorul unui imprumut pus la dispozitie…

- Agroland intra pe piața produselor ecologice. Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, vizeaza vanzari nete de 48 de milioane de lei pentru anul 2022, anunța compania. Aceasta mai vizeaza un rezultat EBITDA (caștigurile unei companii inainte de dobanda, impozite, amortizare etc) de 4,2 milioane…

- “Roca Industry prin Holdingrock1, holding care reuneste companiile producatoare de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, a debutat astazi pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei. Actiunile se vor tranzactiona sub simbolul bursier…