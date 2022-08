Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai spectaculoasa gala de MMA si Kickbox, in cusca, din Transilvania s-a desfasurat in 12 august, la Satu Mare, eveniment la care au participat sportivi din Satu Mare, Zalau, Baia Mare, Oradea, Bistrita, Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Brasov. Zalaul a fost reprezentat de…

- ”Holcim Romania a achizitionat General Beton Romania, jucator local din piata producerii si comercializarii de betoane, tranzactia primind aprobarea autoritatii de concurenta din Romania”, a anuntat compania. General Beton Romania S.R.L este unul dintre cei mai mari jucatori locali din piata producerii…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- ”Peste 7.000 de zboruri au avut ȋntarzieri sau au fost anulate, anul acesta, pe aeroportul Otopeni, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel de situatii sunt tot mai ȋntalnite ȋn ultimele luni, odata cu ȋnceperea sezonului vacantelor, din cauza lipsei de personal si a problemelor cu…

- „Anuntam cu bucurie ca sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita”, este anunțul…

- Sarbatoarea Teatrului romanesc iși reia periplul cultural in țara. Gala Premiilor Uniter 2022 ajunge pe 4 iulie la Bistrița și va putea fi urmarita in direct pe TVR1, TVR Internațional, TVR Moldova și Radio Romania Cultural. In anii precedenți, aceasta gala a avut lor in orașele Sibiu, Iași, Targu-Mureș,…

- Incepand cu data de 10/11 iunie pana in data de 11/12 septembrie 2022, 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii, a transmis, marți, CFR Calatori. Este vorba de ”Trenurie Soarelui” , pentru sezonul estival 10/11 iunie – 11/12…