Compania poloneză care a lansat cu probleme jocul Cyberpunk 2077 a fost victima unui atac informatic ​CD Projekt, compania poloneza care a lansat recent unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului - Cyberpunk 2077 - a fost victima unui atac informatic de tip ransomware. Compania spune ca hackerii au obținut acces și la o parte din codul sursa al unor jocuri, dar ca nu va ceda cererii de șantaj informatic.



Compania listata la bursa din Varșovia spune ca incidentul s-a produs luni și ca a luat legatura cu poliția. Hackerii au amenințat ca vor vinde datele obținute, daca nu le este platita o rascumparare în 48 de ore.



Se pare ca au fost obținute date despre codul sursa al

Sursa articol: hotnews.ro

