- ”Consiliul de Administratie al Petrolexportimport SA informeaza investitorii si actionarii ca, urmare analizarii situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si a situatiilor financiare interimare intocmite la 30 iunie 2018 a constatat ca activul net al societatii…

- Transgaz a semnat un contract in valoare de 96,4 milioane de lei cu Romgaz pentru achizitia gazelor naturale necesare consumului propriu pentru anul gazier 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019, arata un raport publicat vineri de companie pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Transgaz…

- SIF Oltenia si Erste Group Bank au semnat joi contractul pentru vanzarea pachetului de peste 1,02 miliarde actiuni detinut de SIF 5 la Banca Comerciala Romana, valoarea contractului fiind de 140 milioane euro, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. "SIF Oltenia SA informează investitorii…

- Transgaz a inregistrat un profit net in scadere cu 30%, in primul semestru din acest an, in raport cu perioada similara din 2017, la 279,6 milioane lei, reiese dintr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Totuși, compania precizeaza ca cifra este mai mare cu 105% fața de cea…

- Aproape jumatate dintre companiile listate pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), respectiv peste 40 de firme, au decis sa ofere in acest an dividende actionarilor, in valoare totala de 7,23 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,55 miliarde de euro. Continuarea pe…

- Tranzactiile cu produse derivate ar putea reveni la bursa de la Bucuresti in contextul in care conducerea operatorului pietei de capital spera ca in 2020 Contrapartea Centrala, institutie fara de care tranzactiile cu instrumente derivate nu sunt posibile, sa devina functionala.

- Tranzactia privind achizitia unei participatii de 51% din actiunile KMG International N.V. (fostul Rompetrol Group) de catre China Energy Company Limited nu va fi finalizata, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis, marti, Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Data-limită până…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat un contract de servicii cu Asocierea formata din Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Geoecomar, in valoare de 404.000 lei, potrivit unui anunt…