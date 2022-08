Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a semnat un parteneriat cu Pambac prin care compania romaneasca cu o tradiție de peste 50 de ani devine sponsor oficial al competiției Cupa Romaniei. Brandul Pambac, susținator al Echipei naționale U21 a Romaniei in ultimii ani, se alatura competiției-spectacol din fotbalul…

- Contractul fostului internațional roman, Bogdan Lobont, cu Federația Romana de Fotbal a ajuns la final.In varsta de 44 de ani, Bogdan Lobonț a preluat selecționata U20 in august 2021 și a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilanț de 3 victorii și 5 infrangeri.Directorul tehnic…

- Un nou succes in Cupa Romaniei pentru fotbaliștii de la CSM Lugoj. Formația din Lugoj a caștigat faza regionala dupa ce s-a impus, cu 1-0, in finala disputata, la Reșița, cu reprezentanta județului Gorj, CSO Turceni. CSM Lugoj a intrat in posesia trofeului oferit de Federația Romana…

- Cei mai buni luptatori din țara se vor intrece, in perioada 15-17 iulie, la Tg.Mureș, in cadrul Cupei Romaniei și a Superligii pe echipe, ambele evenimente fiind rezervate seniorilor. Competițiile, organizate de Federația Romana de specialitate, vor avea loc in Sala Sporturilor și vor cuprinde intreceri…

- Razvan Burleanu (37 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a anunțat suma pe care o va incasa caștigatoarea Cupei Romaniei in sezonul 2022/2023. La finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF de astazi, Razvan Burleanu, președintele forului, a anunțat ca a fost aprobat un fond de premiere…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat joi ca iși reafirma sprijinul pentru selecționerul Edward Iordanescu, dupa ce președintele președintele Razvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichița au avut o discuție cu acesta la Casa Fotbalului.

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a aprobat ca Supercupa Romaniei, ediția 2022, se sa desfașoare la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, in data de 9 iulie 2022, de la ora 20:30. In partida care marcheaza deschiderea sezonului 2022/2023, se vor intalni campioana din acest sezon, CFR Cluj,…

- Comunicat de presa Betano, operator european de top al industriei de pariuri sportive și cazino online, a semnat un parteneriat cu Federația Romana de Fotbal, prin care devine sponsor principal al Cupei Romaniei. Cupa Romaniei se reinventeaza! Dupa ce a primit aprobarea unui nou format competițional,…