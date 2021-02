Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a confirmat marti ca societatea farmaceutica Moderna va livra Uniunii Europene in februarie mai putine doze de vaccin anti-COVID-19 fata de cantitatea prevazuta, dar se asteapta ca in martie ritmul livrarilor sa revina la normal, informeaza agentia EFE. ''Deocamdata ne-au anuntat…

- AstraZeneca a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Livrarile de vaccin de la aceasta companie ar trebui sa inceapa in februarie. Citește și: Medicul Virgil Musta:…

- AstraZeneca a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Livrarile de vaccin de la aceast

- Comisia Europeana a autorizat miercuri vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea conditionata…

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- K. Iohannis, intalnire cu miniștrii apararii, sanatații și internelor Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis are programata pentru astazi o întâlnire cu miniștrii apararii, sanatații și internelor, pentru a discuta despre strategia de vaccinare anti-COVID-19, pe care România…