Compania israeliană El Al Airlines sporeşte capacitatea de transport de marfă; războiul cu Hamas a redus cererea de călătorii Operatorul aerian national al Israelului, care are o flota de 46 de avioane, impartite intre distante lungi si scurte, a eliminat locuri de pe unul dintre cele sase avioane Boeing 777-200 pentru a adauga pana la 50 de tone de marfa per zbor. De asemenea, a adaugat flotei sale un Boeing 737 care a fost recent transformat in aeronava de marfa si, cu o capacitate de marfa de 20 de tone, va efectua doua zboruri pe zi catre diferite destinatii europene. A ales 222 ca numar de zbor, deoarece are o valoare numerica a sloganului Israelului ”impreuna vom castiga”. Directorul general al El Al, Dina Ben… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

