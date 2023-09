Stiri pe aceeasi tema

- Falsul chirurg Matteo Politi nu va fi extradat in Romania. Curtea de Apel de la Venetia a respins cererea de extradare formulata de justitia din Romania. Politi a fost condamnat in martie la Bucuresti la trei ani si zece luni de inchisoare pentru inselaciune si fals in acte, scrie News.ro. Instanta…

- Alexandru Ciucu a avut prima reacție, dupa ce recent Alina Sorescu a anunțat ca a obținut o victorie in procesul cu tatal fiicelor sale. Celebrul designer nu are in plan sa se mai casatoreasca vreodata.Fetele fostului cuplu vor avea domiciliul stabil la mama lor și nu vor mai fi nevoite sa stea o saptamana…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat marti, 1 august, ca Darius Valcov a facut recurs la Curtea de Casatie italiana, dupa ce Curtea de Apel din Napoli aprobase extradarea fostului ministru al finantelor, informeaza News.ro.Alina Gorghiu a precizat ca Romania asteapta termenele si derularea procedurilor,…

- Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata in iunie 2016 pe Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni, pentru cumparare de influenta si complicitate la aceasta infractiune, la data faptelor fiind condamnat definitiv in alta cauza, pentru santaj.Dorin Lazar Maior…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei. Pe numele acestuia era emis un mandatul european de arestare. Hotararea nu este definitiva Ea a precizat ca atributiile‭ ‬Ministerului‭ ‬Justitiei‭…

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA contesta intrarea in faliment Oficialii Euroins au contestat decizia luata de Tribunalul Bucuresti, la solicitarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin intermediul careia au dispune deschiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei Euroins Romania…

- Mohamad Bazzi, un libanez finanțator al gruparii Hezbollah, a fost extradat in SUA dupa ce Curtea de Apel București a reținut ca „nu poate decat sa constate” ca omul de afaceri este cercetat ca „finanțator principal al organziației Hezbollah”. Bazzi s-a opus cererii de extradare din Romania și a incercat…

- Cele mai recente exemple in acest sens sunt cele ale Adinei Maria Dragomir, fost director la Directia Autorizare Reglementare Sectorul Pensii Private si Ilenei Horvath, directorul Directiei de Supraveghere si Control Pensii Private.In cazul Ilenei Horvath, in urma cu un an si jumatate Tribunalul Bucuresti…