”Desigur, cautam si in exterior oportunitati”, a declarat Schinecker, care a devenit CEO al Roche in martie, pentru ziarul elvetian NZZ Am Sonntag. El a adaugat ca ”daca are sens din punct de vedere stiintific si financiar, ne putem imagina si o achizitie mare”. La inceputul acestui an, a fost raportat ca firma americana de biotehnologie Roivant Sciences a fost in discutii pentru a vinde catre Roche un medicament experimental pentru tratarea bolilor inflamatorii intestinale, inclusiv colita ulceroasa si boala Crohn, intr-o afacere care ar putea fi evaluata la mai mult de 7 miliarde de dolari.…