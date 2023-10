Compania Diversinst, lider de asociere în două mari proiecte finanțate prin Programul Anghel Saligny Craiova, 10 octombrie 2023: Compania Diversinst, afacere antreprenoriala romaneasca de top din Oltenia, cu experiența de peste 30 ani in domeniul proiectarii și execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a lucrarilor edilitare de apa canal și alte instalații, anunța participarea in doua proiecte mari prin programul Anghel Saligny, in județele Olt și Valcea. Compania este lider de asociere in cele doua mari proiecte ale caror lucrari se vor incheia in aproximativ 3 ani. Proiectele presupun extinderea rețelei de gaze la nivel național cu peste 100 de kilometri și vor deservi peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 octombrie, Ionela Prodan, regretata interpreta de muzica populara, ar fi implinit 76 de ani. Anamaria Prodan se gandește in fiecare clipa la mama ei, care s-a stins din viața in luna aprilie a anului 2018.Anamaria Prodan este mereu cu gandul la mama ei, care s-a stins din viața pe 16 aprilie…

- Haos si disperare la deschiderea noului mall din Craiova- Promenada. Localnicii au luat cu asalt centrul comercial, pregatiti sa prinda cat mai multe oferte in magazine. S-au impins, s-au imbrancit si au alergat cat i-au tinut picioarele pentru a nu rata surprizele anuntate de retaileri. Debandada totala…

- Haos si disperare la deschiderea noului mall din Craiova- Promenada. Localnicii au luat cu asalt centrul comercial, pregatiti sa prinda cat mai multe oferte in magazine. S-au impins, s-au imbrancit si au alergat cat i-au tinut picioarele pentru a nu rata surprizele anuntate de retaileri. Debandada totala…

- Un camion cu pietris s-a rasturnat joi dupa-amiaza, in urma unui accident in care au mai fost implicate doua autoturisme. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 64, in comuna olteana Pleșoiu, sat Arcești-Cot. Joi, in jurul orei 15.00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112,…

- SCMU Craiova confirma faptul ca anul acesta pretențiile au crescut, iar ultimul rezultat inregistrat al fetelor lui Bogdan Burcea poate doar sa mulțumeasca suflarea handbalista din Banie. Sambata dupa masa, SCMU s-a impus pe terenul unei formații europene din Romania, și anume Bistrița, cu scorul de…

- In plina efervescenta a evenimentelor estivale organizate de Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri (Festivalul Puppets Occupy Street) si Casa de Cultura Traian Demetrescu (SummerFest, Urban Movie, Urban Poetry), amenintarea Ordonantei de Urgenta a lui Marcel Ciolacu arunca o umbra ingrijoratoare asupra…

- Cutremur in Romania. Un seism de 4,6 s-a produs in Oltenia, Gorj, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a fost inregistrat la ora 00:39.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km.Cutremurul s-a produs la 7 km N de Targu Jiu, 72 km NE de…

- Valul de caldura va persista si va fi canicula pe parcursul zilei de marti in mai mult de jumatate de tara, iar in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. Un Cod portocaliu vizeaza partial judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita si integral…