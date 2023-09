Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid incepe in aceasta luna in localitatea Gornesti, judetul Mures, testele la clientii casnici, pentru a verifica functionarea instalatiilor interioare si a aparatelor de utilizare existente cu amestec de gaze naturale (80%) si hidrogen (20%).Gornestiul devine astfel prima localitate cu retea…

- Locuitorii din Darlos, județul Sibiu, sunt primii romani care vor utiliza un amestec de gaze naturale si hidrogen pentru alimentarea energetica. Delgaz Grid, companie membra a grupului E.ON Romania, va testa luna aceasta alimentarea energetica a locuințelor cu un amestec de gaze naturale și hidrogen.…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca, din cauza unei avarii in sistemul de distribuție a gazelor naturale, a fost nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale astazi, 21 iunie, incepand cu ora 15, in cea mai mare parte a municipiului Tarnaveni și in localitațile: Dambau, Bobohalma, Cuștelnic,…