CSG, detinuta de antreprenorul Michal Strnad, a cunoscut o expansiune rapida datorita, in parte, cresterii puternice a livrarilor de echipamente si munitii catre Ucraina, precum si achizitiilor. Perazzi, care produce arme pentru tragatori si vanatori de top, are sediul in Botticino, in regiunea de nord a Lombardiei. Familia fondatoare pastreaza restul de 20% din pachetul de actiuni. Anul trecut, CSG a achizitionat pachetul majoritar de actiuni la o alta firma italiana, Fiocchi Munizioni, producatorul de munitie de calibru mic. In octombrie, CSG a fost convenit sa preia unitatea de produse sportive…