Compania turca din domeniul apararii Baykar, producatoarea celebrelor drone Bayraktar, a anunțat luni ca va dona Ucrainei trei astfel de aparate fara pilot, dupa o campanie de strangere de fonduri care a dus la colectarea unei sume suficiente pentru a cumpara „cateva” drone Bayraktar TB2, scrie Reuters. Campania de strangere de fonduri din Ucraina și-a […] The post Compania care produce Bayraktar doneaza drone Ucrainei, dupa o campanie de strangere de fonduri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .