Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care opereaza brandurile McDonald’s, KFC și Burger King ofera salarii care pleaca de la 1.400 de lei net și care pot ajunge spre 4.000 de lei pentru un manager. Foarte mulți angajați primesc tichete de masa sau bonusuri, iar curierii se pot bucura chiar de bacșiș. Salariile la McDonald’s…

- Sphera Franchise Group, deținatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020. Un sfert dintre vanzari sunt estimate a fi realizate…

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…

- Comparativ, profitul net al companiei s-a ridiat in 2019 la 30,82 milioane lei, iar veniturile din vanzari la 389,71 milioane lei. Valoarea vanzarilor pe pietele internationale in anul 2020 a fost de 158,27 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul 2019.…

- Digi Communications N.V. este unul dintre cele mai cunoscute grupuri de comunicații electronice și opereaza pe piața internațional, in Romania, Ungaria, Spania și Italia. Compania a inregistrat venituri de 1,3 miliarde de EURO, la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare…

- "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, raporteaza venituri consolidate de 24,4 milioane de lei pentru anul 2020, in crestere cu 64% fata de 2019 si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. Compania listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti a incheiat…

- Compania de tehnologie 2Performant, lider al pietei locale de marketing afiliat si recent listata pe piata AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunta intentia de a atrage 5 milioane lei de la investitorii la Bursa de Valori Bucuresti printr-o operatiune de majorare a capitalului social, conform unui…