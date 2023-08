Stiri pe aceeasi tema

- X anunta in iulie ca rezerva pentru conturile ”verificate” aceasta aplicatie, care permite urmarirea pe coloane, pe o pagina de Internet, a activitatii conturilor urmarite, a mesajelor private, a listelor de conturi, a tweet-urilor care contin anumite cuvinte, intre altele. Aceasta aplicatie este foarte…

- Bursa americana a produs marți, prima zi a lunii august, scaderi de 0,3% pentru S&P500 și Nasdaq, cu o contracție de 2,4% pentru Tesla și de 0,4% pentru Apple. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o investigație a autoritaților americane ar putea duce la rechemarea…

- Hidroelectrica debuteaza la Bursa de Valori Bucuresti i n urma celui mai mare IPO din istoria burseiDe ce este importanta listarea Hidroelectrica la bursa Hidroelectrica este liderul in productia de energie electrica din Romania , cu o capacitate instalata de peste 6.400 MW si o cota de piata de aproximativ…

- OMV Petrom a dat in judecata Romania la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris și cere noi reglementari in legea offshore. Miza ar fi gazele din Marea Neagra. Compania OMV Petrom a depus in acest an la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris o reclamație impotriva statului roman – prin…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a dat in judecata platforma pentru criptomonede Coinbase, la tribunalul federal din New York, sustinand ca aceasta a actionat ca un broker si o bursa neinregistrata si cerandu-i ca compania sa se abtina sa mai faca acest lucru, transmite CNBC.Actiunile…

- Actiunile Coinbase au scazut cu 13% in tranzactiile de marti, dupa un declin cu 9% consemnat luni, dupa ce SEC a dezvaluit acuzatii impotriva platformei pentru criptomonede rivale Binance si a fondatorului acesteia, Changpeng Zhao. ”Aceste platforme de tranzactionare, ele se numesc burse, combina o…

- La cel mai mare targ de hardware din Asia, Computex, Arm a prezentat procesului Cortex-X4 si solutia video Immortalis-G720, ambele promitand aducerea unor progrese notabile fata de generatiile anterioare. Arm Cortex-X4 este reprezentantul celei de-a patra generatii de procesoare Cortex-X si ar trebui…