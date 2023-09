Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut la finalul primului semestru pana la 153,1 miliarde lei (+8,94% fata de 31 decembrie 2022), iar creditele au ajuns la 69,5 miliarde lei (+2,13% fata de 31 decembrie 2022). Depozitele clientilor Bancii Transilvania au ajuns la 122,5 miliarde lei…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Alba, 7 august 2023 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat primul trimestru din 2023 cu rezultate in creștere. Cifra de afaceri a ajuns la 44 milioane de lei, o creștere de 48% fața de T1 2022, și profitul…

- Productia totala de hidrocarburi a Romgaz a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 5,25%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 15,41 milioane barili echivalent petrol, de la 16,26 milioane bep, conform datelor transmise, miercuri, Bursei de

- ”CEC Bank a acordat o finantare de 9,5 milioane de euro producatorului agricol Agroserv Mariuta, detinator al brandului Laptaria cu Caimac. Finantarea include facilitati atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, fiind destinata refinantarii portofoliului de credite al companiei de la Exim Banca Romaneasca…

- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata de cea consemnata la finele anului trecut, pe fondul diminuarii veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori, cresterii…

- ”Productia de lapte de vaca (inclusiv pentru consumul viteilor) in anul 2022 a fost de 39.009.000 hectolitri, cu 35.000 hectolitri (-0,1%) sub nivelul anului precedent. S-au inregistrat cresteri in regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+5,4%), Centru (+3,9%), Sud-Muntenia (+1,8%) si Bucuresti-Ilfov (+0,9%)…