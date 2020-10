Compania Aeroporturi București estimează pierderi de 130 milioane lei în 2020 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti estimeaza pentru anul 2020 o pierdere de 129,4 milioane lei, ca urmare a masurilor luate in domeniul aviației civile, arata un proiect de act normativ de modificare a bugetului companiei pus in dezbatere publica de Ministerul Transporturilor. Pentru anul 2021 se prevede un profit brut de 15,6 milioane lei, iar pentru anul 2022 se prevede o revenire a traficului aerian de pasageri, ceea ce va conduce la imbunatațirea situației financiare a Companiei și realizarea unui profit in creștere, in valoare de 207 milioane lei. Activitatea CNAB a fost afecctata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

