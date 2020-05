Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va aloca, in iulie 2020, doua aeronave Airbus A320 pe aeroportul din Larnaca, unde va fi cea de-a 28-a baza, si va lansa din acest loc zece rute noi catre sase tari, inclusiv spre Suceava, informeaza un comunicat al operatorului aerian.Locurile pe noile rute…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida dezvoltare și cel mai verde transportator aerian din Europa, a anunțat astazi cea de-a 28-a baza a sa, la Larnaca. Compania aeriana va aloca doua aeronave Airbus A320 pe aeroportul din Larnaca in iulie 2020. Odata cu inființarea noii baze, Wizz Air a anunțat…

- Primul zbor Wizz Air a decolat pe 19 mai 2004 de la Katowice la Londra Luton. De atunci, Wizz Air a castigat increderea si loialitatea a 240 de milioane de pasageri si si-a crescut rapid flota la 121 de avioane Airbus. Citește și: STARE DE ALERTA. TAROM si WIZZ AIR suspenda zborurile catre si dinspre…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat marti lansarea a opt noi rute din Viena spre Bruxelles, Tallinn, Burgas, Constanta, Rodos, Heraklion, Zakynthos si Marrakech, la preturi ce pornesc de la 19,99 euro dus si precizeaza ca se pregateste pentru reducerea restrictiilor pe masura ce situatia…

- Numarul de pasageri transportați in luna aprilie de Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a scazut cu 99,6%, in timp ce Wizz Air a raportat o reducere cu 97,6%.Compania irlandeza Ryanair a precizat ca in luna aprilie a transportat 40.000 de pasageri, comparativ cu 13,5 milioane…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat astazi ca este pregatita sa-si redeschida baza de la Timisoara incepand cu 1 mai 2020 si masurile aferente pentru sanatatea si binele pasagerilor pe parcursul procedurii de check-in si la bord.

- Wizz Air a anuntat vineri ca rutele spre Franta si Germania sunt suspendate pana pe 3 mai, iar rutele spre Olanda, Elvetia si Marea Britanie raman suspendate pana pe 30 aprilie, potrivit unui comunicat de presa. Masurile sunt cauzate de prelungirea restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile…

- Compania aeriana Wizz Air, care efectueaza zboruri low-cost, a decis sa reduca frecventa zborurilor spre mai multe destinatii, printre care și Italia, intre 11 martie si 2 aprilie, din cauza scaderii cererii de bilete, potrivit Reuters. Mai mult de 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus,…