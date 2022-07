Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc in perioada 8 – 14 august 2022, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Programul ANONIMUL 2022 cuprinde doua competiții de scurtmetraje, romanești și internaționale, și proiecții de film de lungmetraj insoțite de…

- Dna profesoara Silvia Tatu, un om pasionat de tradițiile romanești, s-a stins ieri la varsta la care inca mai avea multe de predat copiilor pe care ii indruma. Anunțul a fost facut de Palatul Copiilor din Brașov, unde ani la rand a indrumat copiii in tainele tradițiilor romanești. In clasa a VIII-a…

- Un tanar de 22 de ani, din Craiova, a fost reținut, fiind acuzat ca a furat dintr-o biserica din cartierul Romanești. Ieri, polițiștii Sectiei nr.2 Craiova l-au reținut pentru 24 de ore pe tanarul banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii au efectuat, ieri, doua percheziții domiciliare,…

- Rosii la pret de trufandele. Legumicultorii din Matca, judetul Galati, au scos la vanzare prima productie de rosii de anul acesta. Productia este afectata, insa, de vremea capricioasa din lunile februarie-martie.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Romania va produce mai multe gaze decat consuma, luandu-se in calcul exportul de gaze romanesti catre tarile care vor avea cea mai mare nevoie.

- Asociatia Pro Consumatori (APC) a achizitionat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) din Romania 25 tipuri de mititei, 34 tipuri de mustar si 52 tipuri de paine, in vederea realizarii unui studiu prin care sa atraga atentia in ceea ce priveste continutul acestor produse si…

- INTERZIS, incepand cu data de 17 aprilie 2022, ora 00:00, accesul in porturile romanești al oricarei nave inmatriculate sub pavilionul Rusiei The post INTERZIS, incepand cu data de 17 aprilie 2022, ora 00:00, accesul in porturile romanești al oricarei nave inmatriculate sub pavilionul Rusiei first appeared…

Guvernul Nicolae Ciuca a finalizat noua schema de ajutor de stat, care va susține, in mod real, finanțarea proiectelor de investiții cu impact major in economie.