Comorile Dunării secate: Au ieșit la suprafață vestigiile Noviodunum – cetatea rară cu rol militar (VIDEO) Dunarea secata a scos la iveala vestigii arheologice ale uneia dintre cele mai importante cetati antice: Noviodunum, situata la aproximativ doi kilometri de orașul Isaccea. Situl arheologic Noviodunum, din orasul Isaccea, reprezinta una dintre cele mai importante cetati de la Dunare din antichitate. Denumirea acestei cetați – Noviodunum – este de origine celtica, „Dunum” insemnand fortificație. “Pentru arheologie este o situatie inedita, pentru ca de 22 de ani de cand lucrez aici nu am avut niciodata cote atat de scazute ale Dunarii. In apa, sunt elemente de ziduri prabusite. Noi am reusit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

