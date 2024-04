Stiri pe aceeasi tema

- Centru de colectare prin aport voluntar, in Baia de Arieș. Primaria a lansat licitația de peste 2,4 milioane de lei pe SEAP Centru de colectare prin aport voluntar, in Baia de Arieș. Primaria a lansat licitația de peste 2,4 milioane de lei pe SEAP Primaria orașului Baia de Arieș se pregatește sa construiasca…

- Administrația locala din orașul Siret a inceput pregatirile pentru asfaltarea strazilor pe care operatorul de apa ACET SA Suceava a finalizat lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare. Primarul de Siret, Adrian Popoiu, a anunțat ca se va lucra concomitent pe mai multe șantiere de ...

- La solicitarea locuitorilor și a administrației locale din Singera, Primaria municipiului Chișinau examineaza posibilitatea deschiderii unei noi rute municipale de autobuz pentru locuitorii din suburbie. Ruta va face legatura dintre sectorul Centru al orașului Chișinau cu Singera, prin strada Muncești,…

- Un clujean din Cojocna este in lupte grele cu Primaria din localitate care a finalizat de un an canalizarea pe strada, dar nu a recepționat-o. Acesta spune ca oamenii deverseaza dejecțiile in parau. ”Sistemul de canalizare nu are recepția facuta. Oamenii iși construiesc toalete ca la oraș și folosesc…

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru dezvoltarea Aquaparkului Ștrand Grigorescu din Cluj-Napoca a fost pus in consultare publica. Viitorul aquapark va fi amplasat pe o suprafața de peste 5 hectare, terenul fiind situat in partea de vest a intravilanului municipiului Cluj-Napoca, pe malul sudic (stang)…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- Cateva strazi aflate in satele Leorinț și Șoimuș din comuna Radești vor fi asfaltate și modernizate, printr-o investiție de aproape 4 milioane de lei. Administrația locala a lansat procedura publica prin care urmeaza sa contracteze lucrarile. Valoarea totala estimata a contractului este de 3.980.290,3…

- Incendiul izbucnit joi seara la un transformator electric apartinand de Hidrocentrala Portile de Fier 1, in localitatea Gura Vaii, din judetul Mehedinti, a fost localizat. ”Datorita interventiei operative a salvatorilor, incendiul a fost localizat, astfel ca pericolul extinderii flacarilor la vecinatati…